Депутат Школкина: маркировка рано или поздно затронет весь потребрынок

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Маркировка товаров рано или поздно затронет всю продукцию потребительского рынка. Она позволяет не только «выбеливать» рынок, но и защищать потребителя от некачественной продукции. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина («Единая Россия»).
Ранее правительство РФ расширило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. С 1 марта 2025 года в него войдут новые 12 позиций, среди которых головные уборы, нижнее белье, носки и чулки, перчатки, а также детская одежда.
«Полагаю, что процесс маркировки рано или поздно затронет всю продукцию потребительского рынка. И насколько я помню, у всех производителей к этой системе первоначально есть настороженность и недопонимание, в том числе с точки зрения дополнительных затрат на установку оборудования, но потом очень многие оценивают ее плюсы, в том числе при выявлении на рынке фальсификата или контрафакта в своем сегменте», — сказала Школкина.
Она отметила, что таким образом «маркировка продукции не только “выбеливает” рынок, но и защищает потребителя от некачественной продукции и создает равноконкурентные условия для всех участников рынка».
По словам Школкиной, Минпромторг РФ при необходимости оказывает содействие предприятиям по оснащению их необходимым оборудованием для маркировки продукции.