Депутат Школкина: маркировка рано или поздно затронет весь потребрынок

«Полагаю, что процесс маркировки рано или поздно затронет всю продукцию потребительского рынка. И насколько я помню, у всех производителей к этой системе первоначально есть настороженность и недопонимание, в том числе с точки зрения дополнительных затрат на установку оборудования, но потом очень многие оценивают ее плюсы, в том числе при выявлении на рынке фальсификата или контрафакта в своем сегменте», — сказала Школкина.