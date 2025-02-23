ЦБ работает над увеличением точек приема карт «Мир» в Мьянме

«Мы смогли добиться прогресса в области обеспечения расчетов для туризма для российских граждан. Здесь, на территории Мьянмы, принимается карта “Мир”. К сожалению, далеко еще не во всех местах. Это перспектива нашего взаимодействия. Но более 60 терминалов уже открыты. Сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы работали банкоматы, в которых российские туристы, граждане России могли бы получать наличные деньги в случае, если они едут в Мьянму», — сказал он.