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ЦБ работает над увеличением точек приема карт «Мир» в Мьянме

НЕЙПЬИДО, 23 февраля. /ТАСС/. Центральный Банк РФ ведет работу с Мьянмой по увеличению точек приема карт «Мир» на территории республики для российских туристов. Об этом журналистам рассказал статс-секретарь, заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Гузнов в кулуарах 5-й межправительственной российско-мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Источник: РИА "Новости"

«Мы смогли добиться прогресса в области обеспечения расчетов для туризма для российских граждан. Здесь, на территории Мьянмы, принимается карта “Мир”. К сожалению, далеко еще не во всех местах. Это перспектива нашего взаимодействия. Но более 60 терминалов уже открыты. Сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы работали банкоматы, в которых российские туристы, граждане России могли бы получать наличные деньги в случае, если они едут в Мьянму», — сказал он.

Как сообщал в январе в интервью ТАСС министр по делам инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо, карты российской платежной системы «Мир» принимают в Мьянме 67 торговых предприятий, расположенных в крупнейших городах страны. Установку POS-терминалов организуют еще в 14 местах.

Платежная система «Мир» в июле прошлого года заработала в ограниченном порядке в некоторых ресторанах и торговых центрах в Мьянме. Мьянма стала 13-й страной, помимо России, где работает карта «Мир». Без ограничений она действует в Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии и на Кубе. Внедрить систему также планируют Египет, Иран и Маврикий. Диалог об использовании готовы вести еще шесть стран.