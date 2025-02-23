ЦБ работает над увеличением точек приема карт «Мир» в Мьянме

«Мы смогли добиться прогресса в области обеспечения расчетов для туризма для российских граждан. Здесь, на территории Мьянмы, принимается карта “Мир”. К сожалению, далеко еще не во всех местах. Это перспектива нашего взаимодействия. Но более 60 терминалов уже открыты. Сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы работали банкоматы, в которых российские туристы, граждане России могли бы получать наличные деньги в случае, если они едут в Мьянму», — сказал он.
Как сообщал в январе в интервью ТАСС министр по делам инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо, карты российской платежной системы «Мир» принимают в Мьянме 67 торговых предприятий, расположенных в крупнейших городах страны. Установку POS-терминалов организуют еще в 14 местах.
Платежная система «Мир» в июле прошлого года заработала в ограниченном порядке в некоторых ресторанах и торговых центрах в Мьянме. Мьянма стала 13-й страной, помимо России, где работает карта «Мир». Без ограничений она действует в Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии и на Кубе. Внедрить систему также планируют Египет, Иран и Маврикий. Диалог об использовании готовы вести еще шесть стран.