Авиакомпании РФ будут закупать отечественные самолеты даже при возвращении иностранных

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Российские авиакомпании при возобновлении поставок иностранной авиатехники будут в первую очередь приобретать отечественные самолеты. Об этом заявил первый зампред правительства РФ Денис Мантуров.
«Мы точно найдем решение, компромисс таким образом выстроить отношения, чтобы в первую очередь российские авиакомпании, конечно же, приобретали по мере выхода после сертификации российские самолеты», — сказал он в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Говоря об автопроме, вице-премьер подчеркнул, что «просто взять и вернуться так, как просто взяли и вышли, — уже не получится».
Ранее Мантуров заявлял, что Россия будет пристально рассматривать возвращение ушедших в 2022 году с рынка РФ компаний.