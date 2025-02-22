Уход из России обошелся западным брендам почти в 14 миллиардов долларов

Самым болезненным с материальной точки зрения уход оказался для компаний, которые обслуживали вредные привычки россиян — алкогольно-табачной сферы и фастфуда. Так, British American Tobacco пришлось списать 1,15 миллиарда долларов на расходы по обесценению, связанные с передачей российского бизнеса. Сопоставимые «траты» и по тем же причинам — у McDonald’s. Из-за потери отечественного рынка бюджет одного из крупнейших мировых продавцов бургеров и картошки-фри похудел на 1,2 миллиарда долларов.