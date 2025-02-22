У меня зазвонил домофон. Эксперт рассказал, как работает новая схема мошенников

Злоумышленни ки звонят от имени управляющей компании и сообщают о том, что якобы завтра будут менять двери в подъезде. Они спрашивают, сколько магнитных ключей нужно сделать бесплатно на каждую квартиру. После этого мошенники говорят, что у каждой квартиры якобы будет свой код от домофона, а общий перестанет работать. Для того, чтобы оформить индивидуальный код, необходимо назвать код из смс-оповещения.
«Злоумышленники используют социальную инженерию, психологические и социологические приемы для того, чтобы получить необходимую им информацию. Чаще всего — доступы к учетным записям, как и в этом случае. Посредством манипуляций, направленных на завоевание доверия, убеждение, ослабление бдительности или даже запугивание жертвы, мошенники получает доступ к конфиденциальным данным», — отметил в беседе с Финансами Mail Михаил Спицын.
«В данном случае, мошенники использовали стандартную тактику, отправив код через СМС, но при этом вводя в заблуждение, что это якобы часть официальной процедуры. В таких ситуациях, как правило, в СМС всегда присутствует предупреждение: “Не сообщайте код никому!”. Это основной сигнал, который должен насторожить», — рассказал он.
Если появились сомнения, лучше перезвонить в организацию по официальному номеру и уточнить информацию.
Мошенники часто используют ложные предлоги, сейчас «настал момент» таких поводов, как замена дверей в подъезде или обновление домофонного кода. Цель не меняется: получить доступ к личной информации. «Всегда проверяйте источники информации и не спешите передавать код или личные данные, даже если звонящий утверждает, что это срочно», — светует эксперт.
Недостаток киберграмотности в сфере новых технологий приводит к тому, что жертва действует поспешно, не осознавая рисков, отметил собеседник и посоветовал рассказывать близким как старшего, так и младшего поколения о новых легендах, которые используют злоумышленники.
Разъяснение базовых правил кибербезопасности, таких как недопустимость разглашения данных учетных записей, кодов из СМС и мессенджеров третьим лицам, а также понимание принципов работы современных технологий (например, домофонов, как в данной ситуации), помогут предотвратить утечку личных и чувствительных данных.