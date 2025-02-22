У меня зазвонил домофон. Эксперт рассказал, как работает новая схема мошенников

Злоумышленни ки звонят от имени управляющей компании и сообщают о том, что якобы завтра будут менять двери в подъезде. Они спрашивают, сколько магнитных ключей нужно сделать бесплатно на каждую квартиру. После этого мошенники говорят, что у каждой квартиры якобы будет свой код от домофона, а общий перестанет работать. Для того, чтобы оформить индивидуальный код, необходимо назвать код из смс-оповещения.