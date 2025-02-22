Топ-7 банковских вкладов сроком на три месяца на 22 февраля 2025 года

Доходность по вкладам начала снижаться в декабре 2024 года — после того, как Банк России неожиданно оставил ключевую ставку без изменения, несмотря на прогнозы большинства аналитиков, предрекавших рост на 1%. На заседании совета директоров ЦБ 14 февраля 2025 года показатель ставки снова оставили на уровне 21%.
Самое выгодное предложение на платформе Финуслуги сроком на три месяца предлагает «Московский кредитный банк», но только новым клиентам платформы: 23% годовых на сумму вклада от 10 тысяч до 2 миллионов рублей. Этот же банк предлагает вклады для всех клиентов, но уже под 21,5% годовых.
Банк ДОМ.РФ также предлагает открыть вклад под 21,5% годовых на сумму от 1 до 15 миллионов рублей.
На четвертом и пятом местах — «Московский кредитный банк» — 21,5% и 21% годовых для вкладов от 3 до 15 миллионов рублей и от 10 тысяч до 3 миллионов рублей соответственно.
Под 20,5% годовых можно открыть вклад на три месяца в ТКБ, сумма вклада должна быть от 300 тысяч до 3 миллионов рублей.
В Энерготрансбанке оформить вклад на три месяца можно под 20,9% годовых, сумма должна быть от 30 тысяч до 50 миллионов рублей.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
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