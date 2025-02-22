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Специалист Родин рассказал о сложностях при вложении в драгоценные камни

Финансовый советник, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Алексей Родин рассказал об особенностях при вложении в драгоценные камни.

Источник: РИА "Новости"

Финансовый советник, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Алексей Родин рассказал об особенностях при вложении в драгоценные камни.

«На мой взгляд, покупать драгоценные камни стоит лишь с ювелирными украшениями, чтобы порадовать себя и близких», — заявил эксперт в беседе с «Российской газетой».

По словам специалиста, на стоимость драгоценного камня влияют условия его хранения — любое повреждение, загрязнение или царапина существенно снизят его стоимость.

Камни без оправы получится продать только компании, специализирующейся на создании ювелирных украшений, добавил Родин.

«Для инвестиций есть более ликвидные и интересные активы», — заключил эксперт.

Ранее президент Ассоциации российских банков академик РАН Гарегин Тосунян рассказал в беседе с НСН о вариантах инвестиций.