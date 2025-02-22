Росстат рассказал, на что упали цены вопреки инфляции

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко ранее заявил, что инфляция в России начнет замедляться в первые месяцы весны, в марте цены могут вырасти на 1−1,2% к февралю. По его словам, дезинфляционными факторами в настоящее время выступают устойчивое снижение кредитования, в том числе потребительского, и укрепление рубля на фоне падения мировых цен на углеводороды. По данным ЦБ, годовая инфляция на 10 февраля составила 10%.