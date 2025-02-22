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Росстат рассказал, на что упали цены вопреки инфляции

Некоторые товары, по данным Росстата, несмотря на инфляцию в стране в прошлом году, подешевели. На это обратил внимание РБК.

Источник: Freepik

Больше всего снизились цены на пачку таблеток «Синупрет» (-12,5%). Зафиксировано падение цен на куриные яйца за десяток (-11,2%) и умифеновир, продаваемый под маркой «Арбидол» (-10,1%).

Также незначительно снизились цены на компьютерные планшеты, смартфоны и смарт-часы.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко ранее заявил, что инфляция в России начнет замедляться в первые месяцы весны, в марте цены могут вырасти на 1−1,2% к февралю. По его словам, дезинфляционными факторами в настоящее время выступают устойчивое снижение кредитования, в том числе потребительского, и укрепление рубля на фоне падения мировых цен на углеводороды. По данным ЦБ, годовая инфляция на 10 февраля составила 10%.