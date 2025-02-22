Россиян предупредили, когда нужно отчитаться о зарубежных счетах

Россияне должны сдавать в подразделения Федеральной налоговой службы по месту своего учета Отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг (далее — отчет, ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», далее — Закон № 173-ФЗ).
Особенности сдачи отчета в 2025 году
Общеустановленный срок сдачи отчета — до 1 июня года, следующего за отчетным. В 2025 году эта дата приходится на воскресенье, поэтому срок сдвигается на понедельник 2 июня.
Отметим, что исключение по срокам предусмотрено для мобилизованных россиян. Они должны отчитаться в течение трех месяцев после увольнения или окончания мобилизации.
Штрафы
За нарушение порядка сдачи отчета предусмотрена административная ответственность в рамках статьи 15.25 КоАП РФ.
За непредставление отчета штраф составит от двух до трех тысяч рублей. Повторное нарушение грозит штрафом в размере 20 тысяч рублей. За несвоевременное представление отчета могут оштрафовать на сумму от 300 рублей до трех тысяч рублей в зависимости от периода просрочки.
Непредставление данных о движении средств на электронном кошельке грозит штрафом в размере от 20% до 40% от оборота. За повторное нарушение предусмотрена санкция в размере десяти тысяч рублей.
Кто вправе не отчитываться
Закон № 173-ФЗ предусматривает случаи, при которых обязанность представлять отчет в ФНС не возникает. Это касается лиц, которые в прошлом году провели за границей более 183 дней совокупно и поэтому не являются налоговыми резидентами РФ.
Также вправе не отчитываться лица, зарубежные счета которых открыты в банках в странах-членах ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), а также в банках в государствах, участвующих в автоматическом обмене финансовой информацией (перечень содержит 63 страны). При этом сумма оборотов по счету или остаток денежных средств на конец года на счете не должны превышать 600 тысяч рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте, рассчитанную по курсу ЦБ РФ на 31 декабря. Лимит в 600 тысяч рублей в валютном эквиваленте применяется отдельно к каждому счету.
Кроме того, не обязаны отчитываться лица, у которых счет за границей открыт в филиале российского банка.
Отметим, что если счет в зарубежном банке, по которому нужно отчитаться, открыт на несколько лиц с правом доступа к нему, то не сдавать отчет вправе те из них, кто не является налоговым резидентом РФ.
По иностранным электронным кошелькам отчет можно не представлять, если общая сумма зачислений на них в течение года не превысила 600 тысяч рублей либо эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Данный лимит применяется к каждому электронному кошельку отдельно.
Также важно учитывать, что отсутствие обязанности сдавать отчет не означает, что можно игнорировать запросы ФНС о предоставлении документов, которые, например, подтверждают длительное отсутствие гражданина на территории РФ или наличие на его счете оборотов или остатка в размере менее 600 тысяч рублей в валютном эквиваленте.
Форма отчета и подтверждающие документы
Отчет можно представить в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, оператора электронного документооборота, а также при личном посещении налоговой инспекции либо заказным письмом с уведомлением о вручении. При этом отчет представляемый через личный кабинет налогоплательщика должен быть подписан усиленной неквалифицированной электронной подписью.
Отметим, что по всем указанным выше счетам и электронным кошелькам следует представить один отчет.
Форму отчета для самостоятельного заполнения можно скачать на сайте ФНС или воспользоваться имеющимися там в разделе «Валютный контроль» программными средствами.
К отчету следует приложить подтверждающие документы. При этом к документам на иностранном языке потребуется перевод на русский язык, причем налоговая вправе запросить нотариально заверенный перевод.
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