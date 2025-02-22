Россиян предупредили, когда нужно отчитаться о зарубежных счетах

Также вправе не отчитываться лица, зарубежные счета которых открыты в банках в странах-членах ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), а также в банках в государствах, участвующих в автоматическом обмене финансовой информацией (перечень содержит 63 страны). При этом сумма оборотов по счету или остаток денежных средств на конец года на счете не должны превышать 600 тысяч рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте, рассчитанную по курсу ЦБ РФ на 31 декабря. Лимит в 600 тысяч рублей в валютном эквиваленте применяется отдельно к каждому счету.