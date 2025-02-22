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«Не все радужно». Россияне с долларом рискуют потерять накопления

Часть обменных пунктов закрылась из-за невыгодного курса.

Источник: AP 2024

Россияне, у которых в наличии есть доллар старого образца (до 2009 года выпуска) рискуют остаться без своих накоплений. СМИ сообщают, что некоторые банки и обменники отказываются менять их на рубли. Даже не во всех зарубежных странах принимают старые купюры, например, новые требуют в ОАЭ и Турции.

Как рассказал профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Плеханова Михаил Гордиенко, для успешного обмена старой валюты на рубли или иную другую, необходимо перед посещением банка позвонить в конкретное отделение (контакты можно найти на сайте крупнейших российских картографических сервисов в интернете) и уточнить возможность обмена, особенности проверки подлинности, а также наличие комиссии.

«Крупные банки чаще и спокойнее работают со старыми купюрами, но в разных банках условия могут быть различны, — объяснил он. — Ведь законодательных требований к обмену ветхой валюты нет, банк вправе отказать». Но с обменными пунктами дело обстоит еще сложнее, добавил экономист.

По словам Гордиенко, часть из них закрылась еще на прошлой неделе, когда рубль начал укрепляться к мировым валютам.

«Таким решением обменники стараются избежать собственного банкротства, возможности проведения невыгодных операций. А заодно в данный момент не работают и с проблемной валютой, но это, скорее, случайное совпадение. По сути, риски проведения операций в обменных пунктах гораздо выше, а комиссия или курс менее выгодны. Стоит отдавать приоритет банкам», — уверен эксперт.

В целом, многие банки вводят комиссию за покупку старых долларов. Например, за обмен «зеленой сотни» просят до 1000 рублей. Поэтому если предполагается поездка за границу, стоит воспользоваться и этой возможностью и попробовать потратить валюту самостоятельно, чтобы не потерять накопления или не обменивать их по невыгодному курсу.

«По мере нормализации ситуации в мире вопросы обмена валюты, на мой взгляд, разрешатся, — уточнил собеседник. — Главное, чтобы эта валюта в принципе сохраняла хождение как мировое платежное средство, а в таком ракурсе с долларом, как и с евро, далеко не все радужно — сказывается геополитическая и экономическая ситуация».