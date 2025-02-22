«Не все радужно». Россияне с долларом рискуют потерять накопления

Россияне, у которых в наличии есть доллар старого образца (до 2009 года выпуска) рискуют остаться без своих накоплений. СМИ сообщают, что некоторые банки и обменники отказываются менять их на рубли. Даже не во всех зарубежных странах принимают старые купюры, например, новые требуют в ОАЭ и Турции.