Эксперты рассказали, как изменятся цены на автомобили с 1 марта 2025 года

По словам Евгения Житнухина, коммерческого директора автомобильного маркетплейса Fresh, к середине месяца у дилеров закончатся складские запасы авто прошлого года выпуска. Соответственно, новые модели могут подорожать.
Так, уже в середине февраля китайский бренд Haval поднял цену на свои самые востребованные модели — Jolion 2025 года выпуска стал дороже на 100 тысяч рублей, Solaris — на 20 тысяч рублей.
На данный момент средняя цена новых авто в России составляет 3 100 000 рублей. И, вероятно, она будет продолжать расти, считает и автоэксперт Егор Васильев. Причем это происходит не только с импортными авто, отягощенными утилизационным сбором, но и с продукцией отечественных производителей. Текущее укрепление рубля, скорее всего, не окажет на эту тенденцию никакого влияния, по крайней мере в ближайшем будущем.
Если же рост стоимости автомобилей приведет к значительному падению спроса, во второй половине года можно ожидать ответных мер со стороны автопроизводителей для стимулирования покупки авто, предположил Васильев. Это могут быть и собственные финансовые инструменты, и иные бонусы при покупке авто. Может быть, и правительство, оценив влияние повышенного утильсбора на рынок, сделает этот инструмент более гибким.
Подержанные автомобили
Вторичный рынок, как предупреждает Евгений Житнухин, может отреагировать аналогичным повышением стоимости спустя несколько месяцев после обновления прайсов на новые машины.
«Однако с учетом того, что ряд моделей стали стоить дешевле, особенно, в премиальном сегменте, средняя цена на авто с пробегом сохранится на уровне января — около 2 млн рублей», — приходит к выводу атвоэксперт.
Средний же чек сделки в сегменте будет зависеть от внешних факторов — ключевой ставки ЦБ, курса валют, утилизационного сбора, а также от ситуации в сегменте новых авто: наличия ассортимента, ценовой политики, доступности кредитов.
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