Эксперты рассказали, как изменятся цены на автомобили с 1 марта 2025 года

Если же рост стоимости автомобилей приведет к значительному падению спроса, во второй половине года можно ожидать ответных мер со стороны автопроизводителей для стимулирования покупки авто, предположил Васильев. Это могут быть и собственные финансовые инструменты, и иные бонусы при покупке авто. Может быть, и правительство, оценив влияние повышенного утильсбора на рынок, сделает этот инструмент более гибким.