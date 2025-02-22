Россия импортировала из Грузии рекордный объем яблок

При этом экспорт вина из Грузии в Россию в январе 2025 года составил 2,5 тыс. тонн, что вдвое меньше относительно аналогичного месяца годом ранее, когда объем поставок составлял 5 тысяч тонн. В то же время Грузия нарастила объем поставок в Россию минеральной и газированной воды без содержания сахара.