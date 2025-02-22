Эксперт Щербаченко назвал бренды, которым будет сложно вернуться в Россию

Между тем, аналитики ждут возвращения на российский рынок в 2025 году до 350 иностранных брендов, ушедших из страны в 2022 году. Например, сегодня обсуждают свое возвращение такие компании, как Samsung, LG, Hyundai, Inditex (Zara, Bershka, Pull Bear), McDonald’s, Uniqlo, Coca-Cola, PepsiCo, Apple, Visa и Mastercard.