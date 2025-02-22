Эксперт Щербаченко назвал бренды, которым будет сложно вернуться в Россию

«Не все компании будут с радостью встречены на российском рынке, поскольку могут создать конкурентное давление на локальные бренды», — подчеркнул он.
Так, по словам эксперта, сфера продуктов питания и одежды насыщена российскими производителями и производителями из дружественных стран, поэтому процесс возвращения зарубежных компаний, особенно из недружественных государств может быть затратным и долгим.
Между тем, аналитики ждут возвращения на российский рынок в 2025 году до 350 иностранных брендов, ушедших из страны в 2022 году. Например, сегодня обсуждают свое возвращение такие компании, как Samsung, LG, Hyundai, Inditex (Zara, Bershka, Pull Bear), McDonald’s, Uniqlo, Coca-Cola, PepsiCo, Apple, Visa и Mastercard.
Всего ушли или приостановили инвестиции в свой бренд в России 560 компаний, а в IV квартале 2024 года вернулись 235 из них.
Ранее глава минэкономразвития Максим Решетников заявил, что требования для решивших вернуться на российский рынок западных компаний изменятся. По его словам, российский бизнес серьезно проинвестировал, чтобы занять свободные ниши. Сегодня важно, чтобы эти инвестиции окупились.
По подсчетам РИА Новости, из-за ухода из России западные бренды потеряли почти 14 млрд долларов. Например, British American Tobacco передача российского бизнеса обошлась в 1,15 млрд долларов, McDonald’s это решение стоило 1,2 млрд долларов, производителю йогуртов Danone — 757,7 млн долларов, а сладкой газировки Coca-Cola — 195,4 млн долларов. Убытки Electrolux оцениваются в 35 млн долларов, Whirlpool — в 333 млн долларов, а Bosch в 290 млн долларов, Inditex (материнская компания Zara и других популярных брендов одежды из масс-маркета) — 227,6 млн долларов.
Особенно большие потери понесли автомобильные гиганты. Так, Ford лишился 158 млн долларов, а General Motors — 657 млн долларов.