Эксперт оценила силу влияния геополитики на рубль

На данном этапе на курс рубля в первую очередь влияет геополитика. Рубль может продолжить укрепляться на фоне позитива относительно налаживания отношений России и США.
«Мы не исключаем укрепления вплоть до 85 ₽ за доллар США, но не ожидаем что на этих уровнях российская национальная валюта задержится надолго», — отметил аэксперт.
С экономической точки зрения текущее укрепление необоснованно — в январе у России был очень слабый платежный баланс, отметила аналитик.
«Счет текущих операций в зоне отрицательных значений второй месяц подряд, торговый баланс — всего 4,5 млрд долларов США», — подчеркнула она.
В то же время для закрытия потребностей страны в валюте предполагается больший торговый профицит ближе к 10 млрд долларов США (Банк России в прогноз на 2025 год закладывает 9,75 млрд долларов США ежемесячно).
«По нашим оценкам, в текущих реалиях обоснованным является курс на уровне 95 ₽ за доллар США», — подытожила Наталия Пырьева.
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