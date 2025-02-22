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Эксперт оценила силу влияния геополитики на рубль

На этой неделе курс российской валюты показал резкое укрепление на геополитических новостях. Как лодго это продлится и до какого уровня может укрепиться рубль — Финансам Mail рассказала Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер».

Наталия Пырьева
ведущий аналитик «Цифра брокер»
Источник: РИА "Новости"

На данном этапе на курс рубля в первую очередь влияет геополитика. Рубль может продолжить укрепляться на фоне позитива относительно налаживания отношений России и США.

«Мы не исключаем укрепления вплоть до 85 ₽ за доллар США, но не ожидаем что на этих уровнях российская национальная валюта задержится надолго», — отметил аэксперт.

С экономической точки зрения текущее укрепление необоснованно — в январе у России был очень слабый платежный баланс, отметила аналитик.

«Счет текущих операций в зоне отрицательных значений второй месяц подряд, торговый баланс — всего 4,5 млрд долларов США», — подчеркнула она.

В то же время для закрытия потребностей страны в валюте предполагается больший торговый профицит ближе к 10 млрд долларов США (Банк России в прогноз на 2025 год закладывает 9,75 млрд долларов США ежемесячно).

«По нашим оценкам, в текущих реалиях обоснованным является курс на уровне 95 ₽ за доллар США», — подытожила Наталия Пырьева.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».