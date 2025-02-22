Долги и жилищный вопрос. Почему мечты поколения Z о взрослой жизни разлетаются вдребезги

У поколения Z проблемы с долгами. Даже с учетом инфляции у зумеров примерно на 30% больше долгов по кредитным картам, чем было у миллениалов в их возрасте, сообщает Business Insider со ссылкой на данные TransUnion. Кроме того, как отмечает издание, представители поколения более склонны к просрочке платежей и превышению лимитов по кредитным картам.



На финансовое поведение молодых людей оказывает влияние бремя погашения студенческого кредита, отметила в интервью BI Алисса Шефер, директор по развитию цифровой банковской платформы Laurel Road.