Долги и жилищный вопрос. Почему мечты поколения Z о взрослой жизни разлетаются вдребезги

Долговое бремя
У поколения Z проблемы с долгами. Даже с учетом инфляции у зумеров примерно на 30% больше долгов по кредитным картам, чем было у миллениалов в их возрасте, сообщает Business Insider со ссылкой на данные TransUnion. Кроме того, как отмечает издание, представители поколения более склонны к просрочке платежей и превышению лимитов по кредитным картам.
На финансовое поведение молодых людей оказывает влияние бремя погашения студенческого кредита, отметила в интервью BI Алисса Шефер, директор по развитию цифровой банковской платформы Laurel Road.
Проведенное ее фирмой исследование показало, что 79% американцев со студенческим кредитом трудно откладывать деньги на случай чрезвычайных ситуаций или выхода на пенсию, 75% не могут себе позволить инвестировать, а 52% — купить дом.
Жилищный вопрос
Для многих молодых американцев владение собственным домом кажется болезненно недостижимым, что в некоторой степени это связано с рекордным ростом ставок по ипотечным кредитам и цен на жилье.
Business Insider приводит данные переписи, которые показывают, что доля домовладельцев снизилась с почти 44% в 2004 году до 37% прошлой осенью, а процент взрослых детей в возрасте 25−34 лет, проживающих в родительском доме, вырос с менее чем 11% в начале 2000-х годов до 16% в 2023 году.
Данная тенденция может иметь глубокие экономические и демографические последствия, считает Энрике Мартинес Гарсия, руководитель международной группы исследовательского отдела ФРБ Далласа. По его мнению, люди, которым требуется больше времени для покупки собственного жилья, могут в дальнейшем оказаться не в состоянии выстроить эффективную стратегию по накоплению капитала, которая лежит в основе общего спроса в экономике.
Семейный вопрос
Будь то оплата дневного ухода за детьми, накопление средств на обучение в колледже или расходы на семейный отдых — рождение детей сопряжено с множеством затрат.
Опрос бездетных американцев в возрасте до 50 лет показал, что среди тех, кто сказал, что у них вряд ли когда-нибудь будут дети, 36% считают, что они не могут позволить себе их растить.
Современные соблазны
Тратить деньги стало проще, чем когда-либо: социальные сети выступают в качестве виртуальных торговых центров, инфлюэнсеры призывают своих подписчиков подражать их роскошному образу жизни, а цифровые платежные сервисы делают покупки быстрыми и безболезненными.
«Удобство цифровых платежей и онлайн-транзакций делает импульсивные траты более доступными, чем когда-либо,» — объясняет в интервью с BI Кейша Блэр, гуру в сфере личных финансов. Эксперт подчеркивает, что социальные сети лишь усугубляют ситуацию, способствуя формированию культуры потребления и мгновенного вознаграждения.
Как осуществить свои мечты
Молодым людям может казаться, что обстоятельства против них, но они всё равно могут предпринимать «конкретные шаги для осуществления своих мечтаний», сказал BI Род Гриффин, старший директор Experian по защите прав потребителей.
Эксперты предлагают следующие шаги:
- Строго следовать заранее составленному бюджету, сокращать импульсивные покупки, в случае необходимости обращаясь за профессиональной консультацией;
- Формулировать собственные достижимые цели без оглядки на успехи предыдущих поколений;
- Устранять «скрытые расходы», такие как оплата подписок;
- Отдавать предпочтение достаточности и самореализации, что позволит прийти к собственному пониманию богатства.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.
Елизавета Сидорова