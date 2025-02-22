ByBit сможет покрыть 100% украденной у нее криптовалюты

Гендиректор криптобиржи Bybit Бен Чжоу заявил, что средства пользователей находятся в безопасности. По его словам, Bybit сможет возместить убытки от кражи $1,46 млрд с кошелька Ethereum, так как стоимость всех активов криптобиржи более $20 млрд.