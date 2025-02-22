Автоэксперт Стрельников: Бренды Европы столкнутся в России с новой реальностью

Некоторые бренды уже разрабатывают стратегии возвращения. Например, гендиректор Renault Лука де Мео допустил возвращение компании на российский рынок, но хотел бы сосредоточить внимание на строительстве будущего, а не на том, чтобы догонять прошлое. В частности, компания планирует ускорить запуск своих электрических и гибридных авто. Hyundai планирует создать совместное предприятие с «Соллерс» под брендом «Тайга» и локализовать производство на 58% к 2026 году через поставки машинокомплектов из Казахстана. Однако, как отмечает Стрельников, «даже такой гибридный подход требует политической воли Сеула, где под давлением Госдепа США заморозили 70% проектов».