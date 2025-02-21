Экспорт золота из Швейцарии в США достиг максимума за 13 лет

При этом президент Трамп в своих заявлениях прямо не упоминал о намерении вводить ограничения, касающиеся драгоценных металлов. Однако с конца ноября, когда он объявил о планах ввести пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики, на склады, одобренные биржей COMEX, было поставлено 20,4 млн тройских унций золота (636 тонн) общей стоимостью около 60 миллиардов долларов по текущим рыночным ценам.