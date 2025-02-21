Экспорт золота из Швейцарии в США достиг максимума за 13 лет

Совокупный экспорт золота из Швейцарии в январе 2025 года показал значительный рост в годовом исчислении, несмотря на снижение поставок основным потебителям — Китаю и Индии. Этот рост был обусловлен резким увеличением отгрузок в США, которые достигли самого высокого уровня за последние 13 лет. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные швейцарской таможни, опубликованные 20 февраля.
Добавляется, что запасы золота на Comex составляют 38 млн унций, это самый высокий показателем с марта 2021 года.
Швейцария, которая является крупнейшим в мире центром переработки и транзитного движения слитков золота, а также Великобритания, на территории которой располагается крупнейший центр внебиржевой торговли золотом, в последние месяцы зафиксировали заметное увеличение экспорта в США. Это объясняется опасениями относительно возможного введения широкомасштабных импортных пошлин администрацией президента Трампа, что подстегнуло участников рынка к активным поставкам золота.
Подобные опасения вызвали усиление различий между ценами на американские фьючерсы на золото и лондонскими спотовыми ценами, что, в свою очередь, способствовало значительному увеличению поставок золота на склады биржи COMEX.
По данным швейцарской таможенной службы, в январе экспорт золота из Швейцарии в США достиг 192,9 тонны, что значительно превышает декабрьский объем в 64,2 тонны. Этот показатель стал рекордным среди таможенных данных за всю историю наблюдений с 2012 года.
При этом президент Трамп в своих заявлениях прямо не упоминал о намерении вводить ограничения, касающиеся драгоценных металлов. Однако с конца ноября, когда он объявил о планах ввести пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики, на склады, одобренные биржей COMEX, было поставлено 20,4 млн тройских унций золота (636 тонн) общей стоимостью около 60 миллиардов долларов по текущим рыночным ценам.
Эти поставки привели к увеличению запасов золота на складах COMEX на 116%, до 38 млн тройских унций, что стало самым высоким уровнем с марта 2021 года. Такое накопление золота повлекло за собой ужесточение ликвидности на лондонском внебиржевом рынке.
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