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В UniCredit заявили, что урегулирование конфликта на Украине поможет им покинуть рынок РФ

ЛОНДОН, 21 февраля. /ТАСС/. Итальянская финансовая группа UniCredit сможет покинуть российский рынок на более выгодных условиях в случае урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил главный исполнительный директор UniCredit Андреа Орчел в интервью британской газете Financial Times.

Источник: UniCredit

«Если политика изменится, то у нас улучшится возможность продать [российскую дочернюю компанию] на более привлекательных условиях», — сказал он. — До тех пор, пока меня не заставят, я не будут продавать российский [бизнес] за €1 или по несправедливой цене". Орчел добавил, что UniCredit по-прежнему планирует покинуть российский рынок.

«Юникредит банк» (российская «дочка» итальянской группы UniCredit) работает в России с 1989 года. В середине марта 2022 года Орчел заявил, что кредитная организация рассматривает прекращение деятельности в России из-за возросших рисков. Кроме того, такое требование исходит от Европейского центрального банка, который указывает на «политические решения ЕС» санкционного характера в отношении РФ.

В начале года сообщалось, что UniCredit приостановил исходящие переводы в евро для физических лиц. В 2024 году кредитная организация ухудшила условия по ряду сервисов и продуктов. Так, в августе 2024 года банк установил комиссию в 5% за внесение наличных долларов и евро на банковские счета. Осенью банк прекратил начислять проценты по текущему счету.