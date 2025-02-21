В UniCredit заявили, что урегулирование конфликта на Украине поможет им покинуть рынок РФ

«Если политика изменится, то у нас улучшится возможность продать [российскую дочернюю компанию] на более привлекательных условиях», — сказал он. — До тех пор, пока меня не заставят, я не будут продавать российский [бизнес] за €1 или по несправедливой цене". Орчел добавил, что UniCredit по-прежнему планирует покинуть российский рынок.