В России ждут снижения цен из-за возвращения западных брендов

Кроме того, 43% россиян уверены, что возвращение зарубежных брендов может привести к повышению качества продукции местных производителей. Однако 22% выразили опасения по поводу возможного вытеснения российских компаний с рынка. При этом 35% респондентов придерживаются нейтральной позиции и не ждут значительных изменений.