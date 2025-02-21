В России ждут снижения цен из-за возвращения западных брендов

Почти половина россиян — 41% — ожидают снижения цен на отечественные бренды в случае возвращения зарубежных компаний. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», результаты которого есть у «Газеты.Ru».
Большинство респондентов — 59% — считают, что уровень цен после возвращения зарубежных брендов останется на текущем уровне, так как стоимость импортных товаров также выросла по сравнению с 2022 годом, когда эти компании покинули российский рынок.
Также 58% участников опроса заметили значительное повышение цен на отечественную продукцию после ухода иностранных компаний в 2022 году, тогда как 42% не отметили существенных изменений в стоимости товаров.
Кроме того, 43% россиян уверены, что возвращение зарубежных брендов может привести к повышению качества продукции местных производителей. Однако 22% выразили опасения по поводу возможного вытеснения российских компаний с рынка. При этом 35% респондентов придерживаются нейтральной позиции и не ждут значительных изменений.
Когда респондентов спросили о верности российским брендам, 56% заявили, что будут продолжать выбирать продукцию, основываясь на ее стоимости и качестве. Около 18% намерены и далее покупать исключительно товары отечественного производства, тогда как 26% отдадут предпочтение продукции зарубежных брендов.
«Возвращение иностранных компаний способно стать серьезным катализатором трансформации российского рынка: отечественные производители столкнутся с беспрецедентной конкуренцией, которую получится обойти только путем улучшения качества продукции и оптимизации ценообразования. Двухлетний опыт показал, что отечественные бренды могут развиваться, а российские потребители готовы поддерживать их финансово, поэтому отслеживание изменившихся предпочтений и ожиданий покупателей станет ключевым фактором успешного позиционирования на рынке», — отметила директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.
Опрос проводился среди 3 тысяч россиян.
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