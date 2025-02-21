В России сочли преждевременным прогноз о массовом банкротстве застройщиков

Сырцов сослался на данные «Дом.рф», по которым 83% застройщиков в январе 2025 года оценивали проектное финансирование как доступное. Эксперт пояснил, что причин отказываться от строительства у застройщиков нет — банкротство с остановкой стройки в этом случае грозит большими издержками, чем продолжение строительства, пусть и с низким спросом. Выполнение планов продаж в последние три месяца улучшается, подчеркнул Сырцов. Согласно опросу «Дом.рф», в октябре 2024 года о выполнении планов строительства заявили 23% застройщиков, в ноябре — 33%, в декабре — 41%, а в январе 2025 года — 45%. Сырцов подчеркнул, что январь — не самый активный месяц на рынке жилья, и тем не менее застройщикам удалось улучшить показатели по сравнению с традиционно более удачным декабрем. План строительных работ выполняют 83% застройщиков, заключил эксперт.