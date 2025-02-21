В России назвали условие для возвращения западных компаний

Разговоры о возвращении западных брендов и компаний в Россию участились после того, как на фоне длительного телефонного разговора президентов России и США появился оптимизм по поводу перспектив заключения соглашения по Украине. Так, по данным Mash, Coca-Cola уже готовится к возвращению на российский рынок и ведет внутренние обсуждения работы с отечественными конкурентами и борьбы с параллельным импортом.