В России назвали условие для возвращения западных компаний

Он указал, что Россия должна руководствоваться исключительно своими национальными интересами, а многие освободившиеся ниши уже заняты отечественными производителями либо партнерами из дружественных стран. Кроме того, отметил политик, страна продолжит работу по достижению технологического лидерства в ключевых отраслях.
Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов оценил сообщения о намерении многих ушедших иностранных производителей вернуться на российский рынок. «Знаете, мы никого с распростертыми объятиями не ждем. За все нужно будет платить, за все свое поведение», — подчеркнул министр.
Разговоры о возвращении западных брендов и компаний в Россию участились после того, как на фоне длительного телефонного разговора президентов России и США появился оптимизм по поводу перспектив заключения соглашения по Украине. Так, по данным Mash, Coca-Cola уже готовится к возвращению на российский рынок и ведет внутренние обсуждения работы с отечественными конкурентами и борьбы с параллельным импортом.