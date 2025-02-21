Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России назвали условие для возвращения западных компаний

Возвращение иностранных компаний и инвесторов в Россию возможно только на выгодных для страны условиях. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Источник: РИА "Новости"

Он указал, что Россия должна руководствоваться исключительно своими национальными интересами, а многие освободившиеся ниши уже заняты отечественными производителями либо партнерами из дружественных стран. Кроме того, отметил политик, страна продолжит работу по достижению технологического лидерства в ключевых отраслях.

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов оценил сообщения о намерении многих ушедших иностранных производителей вернуться на российский рынок. «Знаете, мы никого с распростертыми объятиями не ждем. За все нужно будет платить, за все свое поведение», — подчеркнул министр.

Разговоры о возвращении западных брендов и компаний в Россию участились после того, как на фоне длительного телефонного разговора президентов России и США появился оптимизм по поводу перспектив заключения соглашения по Украине. Так, по данным Mash, Coca-Cola уже готовится к возвращению на российский рынок и ведет внутренние обсуждения работы с отечественными конкурентами и борьбы с параллельным импортом.