Топ-6 направлений для отдыха в России и за рубежом на 23 февраля

Как рассказал директор по маркетингу компании Travelata Олег Козырев, исходя из спроса на путевки, российские туристы хотят провести праздничные выходные на пляжах.
«Самыми популярными направлениями на это время стали Египет, Таиланд и ОАЭ. На страну пирамид приходится почти треть покупок, сделанных на этот период через интернет-магазин туров Travelata.ru. Надо признать, что данное направление только растет год от года», — отметил эксперт.
Средний чек такого отдыха, по его словам, сейчас составляет 181 тысячу рублей.
На втором месте рейтинга, как и год назад, расположился Таиланд. Как подчеркнул специалист, чаще всего россияне выбирают пляжи Пхукета и Паттайи. В конце февраля 2025 года средняя цена поездки составляет 272 тысяч рублей, тогда как год назад она стоила 257 тысяч рублей.
«Множество поклонников остается у ОАЭ. Эмираты позволяют получить не только пляжный отдых, но и гастрономические впечатления. Еще туристы любят их за хороший шоппинг. Средняя цена поездки с захватом 23 февраля — 208 тысяч рублей за тур», — сообщил Козырев.
Эксперт считает, что, хоть российские курорты и немного отстают от пляжных зарубежных, среди них тоже есть свои фавориты. Лидер среди отечественных направлений — Большой Сочи, а это курорты Адлера, Имеретинского и Сочи-Центра. Средняя цена тура составляет 80 тысяч рублей.
«Также в этом году российские туристы обратили внимание на северные регионы — Санкт-Петербург и Калининградскую область. Отдых там в среднем стоит 55 тысяч рублей и 58 тысяч соответственно», — подытожил Козырев.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».