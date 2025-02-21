Топ-6 направлений для отдыха в России и за рубежом на 23 февраля

На втором месте рейтинга, как и год назад, расположился Таиланд. Как подчеркнул специалист, чаще всего россияне выбирают пляжи Пхукета и Паттайи. В конце февраля 2025 года средняя цена поездки составляет 272 тысяч рублей, тогда как год назад она стоила 257 тысяч рублей.