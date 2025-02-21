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Как изменились ставки по вкладам в топ-5 крупнейших банков после заседания ЦБ

Банки из топ-10 продолжают менять ставки по депозитам после февральского решения ЦБ сохранить ключевую ставку на прежнем уровне — 21%. Так, уже пять крупнейших банков скорректировали ставки по вкладам и счетам. Финансы Mail изучили текущие предложения банков по вкладам и накопительным счетам и выяснили, какие из них снизили проценты по депозитам.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Обновленные тарифные планы доступны на официальных сайтах и в мобильных приложениях указанных кредитных организаций.

Газпромбанк

С 20 февраля Газпромбанк пересмотрел ставки по всем депозитным продуктам со сроком до одного года:

Вклад «Новые деньги»:

  • Ставка на срок 7 месяцев — снижена с 22,7% до 22,5% годовых.
  • Сроки 4 и 6 месяцев — теперь 21,8% (ранее 22,6−22,7%).
  • На сроки 3 месяца — ставка уменьшена на 1 п.п., до 21,5%.
    Минимальная сумма вклада: через приложение — 15 тыс. рублей, в отделении банка — 300 тыс. рублей.

Вклад «В плюсе»:

  • 1 месяц — 20% годовых (-0,5 п.п.);
  • 3 месяца — 21,5% (-1 п.п.);
  • 4 и 6 месяцев — 21,8% (-0,8−0,9 п.п.);
  • 7 месяцев — 22,5% (-0,2 п.п.).

Указаны ставки с надбавкой 1% для пользователей пакета услуг «Привилегии Плюс». Минимальная сумма — 15 тыс. рублей.

Вклады «В Балансе» и «В Балансе 2.0»:
Ставка на срок 1 месяц снижена на 1 п.п. и теперь составляет 20,5% годовых.

Депозит «Копить»:

  • Снижение ставок на сроки до 6 месяцев на 0,5−1 п.п.;
  • Максимальная доходность при сроке 12 месяцев — 21,8% (ранее 22,2%).
    Ставки действительны при открытии вклада онлайн. Для клиентов, открывающих вклады в отделении, ставка снижается на 1%.

Вклад «Заоблачный процент»:
Ставки пересмотрены для всех периодов:

  • 1−60 дней — 20%;
  • 61−120 дней — 20,5%;
  • 121−181 день — 24%.
    Минимальная сумма для открытия вклада онлайн — 15 тыс. рублей, в офисе — от 300 тыс. рублей (ставка в офисе снижена на 1%).

Сбербанк

Сбербанк с 22 февраля снизит ставки по популярным вкладам:

Вклад «Лучший %»:

  • Максимальная ставка — 22% годовых для массовых клиентов и 22,5% для категории «Премьер».
  • Лучшая ставка действует для новых денег на сроках 5 и 6 месяцев.

СберВклад:
На сроках 5 и 6 месяцев максимальная ставка останется 22% для массовых клиентов и 22,25% для категории «Премьер». Вклад можно открывать как на новые, так и на старые деньги и пополнять.

До 22 февраля доступны повышенные ставки по вкладу «Лучший %»:

  • На новые средства — до 22,5%;
  • Для уровня «Премьер» — до 23%.

Клиенты Сбербанка, оформившие вклады до 22 февраля, смогут сохранить прежние условия.

Альфа-Банк

С 19 февраля Альфа-Банк снизил ставки по всем вкладам:

«Альфа-Вклад Новые деньги»:

  • 3 месяца — 20,1% годовых (-0,9 п.п.);
  • 4 месяца — 20,3% (-0,9 п.п.);
  • Полгода — 20,5% (-1,7 п.п.);
  • 9 месяцев — 21% (-2 п.п.);
  • 1 год — 20,1% (-1,9 п.п.);
  • 2 года — 17% (-2 п.п.).

Максимальная ставка — 21% годовых на сроке 9 месяцев (ранее 23%).

Ставки для уже размещенных в банке денег также снижены, варьируясь от 15,27% до 19,49% годовых с капитализацией. Минимальная сумма вклада — 50 тыс. рублей.

«Альфа-Вклад. Максимальный»:

  • Ставки варьируются от 16% до 20%, за исключением срока 3 года, где ставка повышена на 6 п.п. — до 23% годовых.

«Альфа-Вклад» (без пополнения):
На сроки от 1 до 3 лет ставки снижены на 3 п.п., до 13%.

«Альфа-Вклад. Пенсионный»:

  • 4 месяца, полгода и год — 20% (-1−2 п.п.);
  • 2 и 3 года — 16% (-0,9−2,9 п.п.).
    Максимальная ставка без капитализации — 19,52% на срок 4 месяца. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей.

«Альфа-Вклад. Пенсионный плюс»:

  • Срок полгода — ставка снижена на 2,01 п.п., до 18,99%;
  • 1 год — 19% (-1,5 п.п.).
    Пенсионные вклады можно оформить только в отделениях банка.

Московский кредитный банк (МКБ)

С 17 февраля МКБ представил новый вклад «МКБ. Безусловный» со ставкой до 21,5% годовых на сроке полгода. Ставка зависит только от срока размещения, никаких дополнительных условий не требуется.

По остальным депозитам ставки также были снижены:

Пенсионный вклад «МКБ. Гранд»:
Максимальная ставка — 22,75% для пенсионеров, размещающих деньги на полгода и получающих выплаты на карту банка «Мудрость».

Минимальная сумма по всем вкладам МКБ — 10 тыс. рублей.

Т-Банк

С 18 февраля в Т-Банке изменены условия по депозитным продуктам:

«Т-Банк вклад» с пополнением:
Ставки на сроки 17−24 месяца снижены на 1 п.п., до 13% годовых.

«Т-Банк вклад» без пополнения:
По коротким срокам ставки повышены, по более длительным — снижены. Максимальная доходность — 20,13% годовых с учетом капитализации на сроке 3−5 месяцев.

С 26 февраля изменятся ставки по накопительным счетам:

  • Базовая ставка составит 15% (ранее 16%);
  • Для клиентов с подпиской Pro — 16% (ранее 17%), с Premium и Private — 17% (ранее 18%).

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».