Как изменились ставки по вкладам в топ-5 крупнейших банков после заседания ЦБ

Обновленные тарифные планы доступны на официальных сайтах и в мобильных приложениях указанных кредитных организаций.
Газпромбанк
С 20 февраля Газпромбанк пересмотрел ставки по всем депозитным продуктам со сроком до одного года:
Вклад «Новые деньги»:
- Ставка на срок 7 месяцев — снижена с 22,7% до 22,5% годовых.
- Сроки 4 и 6 месяцев — теперь 21,8% (ранее 22,6−22,7%).
- На сроки 3 месяца — ставка уменьшена на 1 п.п., до 21,5%.
Минимальная сумма вклада: через приложение — 15 тыс. рублей, в отделении банка — 300 тыс. рублей.
Вклад «В плюсе»:
- 1 месяц — 20% годовых (-0,5 п.п.);
- 3 месяца — 21,5% (-1 п.п.);
- 4 и 6 месяцев — 21,8% (-0,8−0,9 п.п.);
- 7 месяцев — 22,5% (-0,2 п.п.).
Указаны ставки с надбавкой 1% для пользователей пакета услуг «Привилегии Плюс». Минимальная сумма — 15 тыс. рублей.
Вклады «В Балансе» и «В Балансе 2.0»:
Ставка на срок 1 месяц снижена на 1 п.п. и теперь составляет 20,5% годовых.
Депозит «Копить»:
- Снижение ставок на сроки до 6 месяцев на 0,5−1 п.п.;
- Максимальная доходность при сроке 12 месяцев — 21,8% (ранее 22,2%).
Ставки действительны при открытии вклада онлайн. Для клиентов, открывающих вклады в отделении, ставка снижается на 1%.
Вклад «Заоблачный процент»:
Ставки пересмотрены для всех периодов:
- 1−60 дней — 20%;
- 61−120 дней — 20,5%;
- 121−181 день — 24%.
Минимальная сумма для открытия вклада онлайн — 15 тыс. рублей, в офисе — от 300 тыс. рублей (ставка в офисе снижена на 1%).
Сбербанк
Сбербанк с 22 февраля снизит ставки по популярным вкладам:
Вклад «Лучший %»:
- Максимальная ставка — 22% годовых для массовых клиентов и 22,5% для категории «Премьер».
- Лучшая ставка действует для новых денег на сроках 5 и 6 месяцев.
СберВклад:
На сроках 5 и 6 месяцев максимальная ставка останется 22% для массовых клиентов и 22,25% для категории «Премьер». Вклад можно открывать как на новые, так и на старые деньги и пополнять.
До 22 февраля доступны повышенные ставки по вкладу «Лучший %»:
- На новые средства — до 22,5%;
- Для уровня «Премьер» — до 23%.
Клиенты Сбербанка, оформившие вклады до 22 февраля, смогут сохранить прежние условия.
Альфа-Банк
С 19 февраля Альфа-Банк снизил ставки по всем вкладам:
«Альфа-Вклад Новые деньги»:
- 3 месяца — 20,1% годовых (-0,9 п.п.);
- 4 месяца — 20,3% (-0,9 п.п.);
- Полгода — 20,5% (-1,7 п.п.);
- 9 месяцев — 21% (-2 п.п.);
- 1 год — 20,1% (-1,9 п.п.);
- 2 года — 17% (-2 п.п.).
Максимальная ставка — 21% годовых на сроке 9 месяцев (ранее 23%).
Ставки для уже размещенных в банке денег также снижены, варьируясь от 15,27% до 19,49% годовых с капитализацией. Минимальная сумма вклада — 50 тыс. рублей.
«Альфа-Вклад. Максимальный»:
- Ставки варьируются от 16% до 20%, за исключением срока 3 года, где ставка повышена на 6 п.п. — до 23% годовых.
«Альфа-Вклад» (без пополнения):
На сроки от 1 до 3 лет ставки снижены на 3 п.п., до 13%.
«Альфа-Вклад. Пенсионный»:
- 4 месяца, полгода и год — 20% (-1−2 п.п.);
- 2 и 3 года — 16% (-0,9−2,9 п.п.).
Максимальная ставка без капитализации — 19,52% на срок 4 месяца. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей.
«Альфа-Вклад. Пенсионный плюс»:
- Срок полгода — ставка снижена на 2,01 п.п., до 18,99%;
- 1 год — 19% (-1,5 п.п.).
Пенсионные вклады можно оформить только в отделениях банка.
Московский кредитный банк (МКБ)
С 17 февраля МКБ представил новый вклад «МКБ. Безусловный» со ставкой до 21,5% годовых на сроке полгода. Ставка зависит только от срока размещения, никаких дополнительных условий не требуется.
По остальным депозитам ставки также были снижены:
Пенсионный вклад «МКБ. Гранд»:
Максимальная ставка — 22,75% для пенсионеров, размещающих деньги на полгода и получающих выплаты на карту банка «Мудрость».
Минимальная сумма по всем вкладам МКБ — 10 тыс. рублей.
Т-Банк
С 18 февраля в Т-Банке изменены условия по депозитным продуктам:
«Т-Банк вклад» с пополнением:
Ставки на сроки 17−24 месяца снижены на 1 п.п., до 13% годовых.
«Т-Банк вклад» без пополнения:
По коротким срокам ставки повышены, по более длительным — снижены. Максимальная доходность — 20,13% годовых с учетом капитализации на сроке 3−5 месяцев.
С 26 февраля изменятся ставки по накопительным счетам:
- Базовая ставка составит 15% (ранее 16%);
- Для клиентов с подпиской Pro — 16% (ранее 17%), с Premium и Private — 17% (ранее 18%).
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».