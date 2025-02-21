Как изменились ставки по вкладам в топ-5 крупнейших банков после заседания ЦБ

Банки из топ-10 продолжают менять ставки по депозитам после февральского решения ЦБ сохранить ключевую ставку на прежнем уровне — 21%. Так, уже пять крупнейших банков скорректировали ставки по вкладам и счетам. Финансы Mail изучили текущие предложения банков по вкладам и накопительным счетам и выяснили, какие из них снизили проценты по депозитам.