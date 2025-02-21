СМИ: пошлины Трампа на сталь угрожают усугубить ситуацию с металлом в Азии

Мировая сталелитейная промышленность готовится к последствиям объявленных Трампом пошлин в 25%, которые вступят в силу 12 марта. В Азии высказывают опасения, что, если производители не смогут направить свой товар в США, сталь окажется на и без того перенасыщенном азиатском рынке, сообщает Bloomberg.
Сталелитейные компании от Азии до Европы и Латинской Америки уже страдают от наплыва дешевой китайской стали, объем экспорта которой в 2024 году достиг девятилетнего максимума, превысив отметку в 110 млн тонн.
Такие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, как Япония, Южная Корея и Австралия, пока попадают под исключение из введенных Трампом в первый президентский срок тарифов, равно как и Канада с Мексикой. Однако ситуация на рынке во многом будет зависеть от того, удастся ли этим странам договориться об исключении их из нового перечня, отмечают эксперты Bloomberg.
«В противном случае произойдет перенаправление запасов экспортеров в другие страны-импортеры по агрессивным ценам, особенно в условиях растущей глобальной конкуренции», — отметил в интервью агентству Сехул Бхатт, директор по исследованиям индийской исследовательской компании Crisil Intelligence.
По его словам, это может привести к снижению цен на сталь в Индии, которые уже близки к четырехлетним минимумам.
Однако есть существенная оговорка. В Азиатско-Тихоокеанском регионе новые тарифы, в случае их принятия, затронут относительно небольшой объем поставок: в общей сложности в прошлом году они составили около 3,75 млн тонн из Южной Кореи, Японии и Австралии в прошлом году, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные правительства США. В общей же сложности изменения в тарифах затронут более 20 млн общемировых поставок.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.