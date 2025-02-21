СМИ: пошлины Трампа на сталь угрожают усугубить ситуацию с металлом в Азии

Такие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, как Япония, Южная Корея и Австралия, пока попадают под исключение из введенных Трампом в первый президентский срок тарифов, равно как и Канада с Мексикой. Однако ситуация на рынке во многом будет зависеть от того, удастся ли этим странам договориться об исключении их из нового перечня, отмечают эксперты Bloomberg.