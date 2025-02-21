Суд принял к производству иск «Просвещения» к ФАС

15 февраля стало известно об иске издательства против ФАС. В конце января в Федеральной антимонопольной службе заявили, что издательство должно перечислить в бюджет незаконно полученный доход в объеме более 2 млрд рублей. Антимонопольное ведомство признало «Просвещение» нарушившим антимонопольное законодательство и выдало организации предписания о снижении цен на учебники по предметным линиям «русский язык», «история» и «биология». В пресс-службе издательства ТАСС сообщили, что «Просвещение» предоставило исчерпывающие данные по ценообразованию на учебники по русскому языку, биологии и истории, которые свидетельствуют об отсутствии нарушения антимонопольного законодательства. В издательстве отмечали, что изучают вопрос о дальнейших шагах по отстаиванию своей позиции.