Стали известны самые ненадежные виды паролей

«Пароль — это первая линия защиты ваших данных. Придумать и запомнить пароль можно через ассоциацию с каким-то случаем или предметом, о котором знаете только вы. Также можно усложнить простой пароль, заменив часть букв на символы и знаки, например, “!” вместо “1” и т. д. Однако мы рекомендуем использовать менеджеры паролей и двухфакторную аутентификацию, чтобы минимизировать риски», — заключил он.