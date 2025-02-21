США хотят ввести 25-процентные пошлины на иностранные автомобили с 2 апреля

«Мы объявили о введении пошлин на автомобили из других государств в размере 25%. Это, вероятно, произойдет 2 апреля», — сказал глава вашингтонской администрации. По его словам, он изначально собирался ввести пошлины 1 апреля, но затем решил, что не стоит делать этот шаг в День смеха. «Выждать один день влетит нам в копеечку», — отметил при этом Трамп.
Он сообщил ранее о планах начать взимать пошлины на зарубежные автомобили в размере около 25%, а также на импорт фармацевтических товаров. По его словам, ставки последних составят «25% и выше». Они будут «очень существенно расти в течение года», подчеркнул тогда американский лидер.