Собянин: желающему вернуться в Москву Renault «вряд ли что-то светит»

Ранее исполнительный директор Renault Лука де Мео заявил, что не исключает возвращения его компании на российский рынок. Некоторые производственные площадки компании прежде располагались в Москве.
«Он, может, и не исключает, но вряд ли ему что-то светит», — прокомментировал заявление де Мео Собянин.
16 мая 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что московский автозавод Renault перешел в собственность города, и на нем будет возобновлено производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич». Основным технологическим партнером предприятия стал «Камаз».
23 ноября 2022 года на заводе стартовала крупноузловая сборка автомобилей. По итогам 2024 года «Москвич» реализовал в России более 23 тыс. автомобилей. Из них более 2,4 тыс. седанов «Москвич-6» и более 1,3 тыс. электромобилей «Москвич-3е». В 2025 году планируется, что «москвичи» обзаведутся собственным электродвигателем, батареей и бортовым зарядным устройством, произведенным в Москве.