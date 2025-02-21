Собянин: желающему вернуться в Москву Renault «вряд ли что-то светит»

23 ноября 2022 года на заводе стартовала крупноузловая сборка автомобилей. По итогам 2024 года «Москвич» реализовал в России более 23 тыс. автомобилей. Из них более 2,4 тыс. седанов «Москвич-6» и более 1,3 тыс. электромобилей «Москвич-3е». В 2025 году планируется, что «москвичи» обзаведутся собственным электродвигателем, батареей и бортовым зарядным устройством, произведенным в Москве.