Россияне рассказали, сколько планируют потратить на Масленицу

Печь блины один раз за всю праздничную неделю будут 45% опрошенных, два или три раза — 44%, выпекать их каждый день планируют 7% респондентов. А 4% россиян рассказали, что купят уже готовые блины. В топ-5 предпочтений по начинкам вошли сметана, сыр и ветчина, варенье, красная икра, а также мед.



При этом 46% россиян не отмечают Масленицу, но пекут блины. 40% считают ее праздником, и 7% из них поедут на массовые гуляния в ближайшие пригороды, а 3% отправятся в соседние регионы. Большинство же, 90%, отметят Масленицу дома.



14% рассказали, что вовсе равнодушны к Масленице. Так, 47% считают, что это устаревшая традиция, 24% не любят блины. 16% называют ее языческим праздником, а у 13% опрошенных отсутствует свободное время.