Россия и Белоруссия обсудили создание общего рынка нефти и газа

«По результатам прошлого года объем торговли между двумя странами, по всей видимости, вновь побьет рекорд. В январе—октябре товарооборот вырос на 6,5%, в свою очередь, товарооборот хозяйственной продукции увеличился на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», — сказал Новак на встрече (цитата по сайту правительства).
Новак добавил, что Россия является первым торговым партнером для Белоруссии, в то время как союзная республика — главный торговый партнер России в СНГ и четвертый в мире.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия инвестировала в белорусскую экономику более $4 млрд. Кроме того, он рассказал о росте товарооборота между странами и отметил эффективность российско-белорусской интеграции.