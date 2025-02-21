Россия и Белоруссия обсудили создание общего рынка нефти и газа

Заместитель председателя правительства Александр Новак встретился с заместителем премьер-министра Белоруссии Виктором Каранкевичем. Они обсудили работу над формированием общего рынка нефти и газа, а также обговорили другие методы интеграции в рамках Союзного государства. Кроме того, они обсудили взаимодействие стран в торговой и энергетической сфере.