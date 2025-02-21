Росатом ведет переговоры с Ираном о строительстве еще одной АЭС

Возведение АЭС недалеко от города Бушер на юге Ирана началось в 1975 году западногерманским концерном, но было прервано в 1979 году после начала исламской революции. 25 августа 1992 года Россия и Иран подписали соглашение о продолжении строительства станции. В сентябре 2011 года первый энергоблок был подключен к сети, его официальная передача Ирану состоялась в сентябре 2013 года.