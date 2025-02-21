Росатом ведет переговоры с Ираном о строительстве еще одной АЭС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Госкорпорация «Росатом» ведет переговоры с Ираном о строительстве еще одной атомной станции в этой стране. Об этом журналистам заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на Форуме будущих технологий.
«Мы видим активную позицию правительства Ирана по тому, чтобы и дальше двигаться вперед. Мы со своей стороны ускоряем эту работу и ведем еще одни масштабные переговоры о следующей площадке развития атомной энергетики в Иране», — сказал Лихачев.
Сроки, отметил глава Росатома, зависят от руководства Ирана. «Здесь, как вы понимаете, мы можем двигаться только с той скоростью, которую определяет сам заказчик — правительство», — отметил Лихачев. Площадка под будущую АЭС пока определена примерно. Но до начала работ пока далеко, сообщил глава Росатома. Что касается задолженности за строительство АЭС «Бушер», то она, подчеркнул Лихачев, сильно сократилась.
Ранее Лихачев сообщал, что Иран намерен сотрудничать с Росатомом не только в части больших АЭС, но и по направлению малой атомной генерации.
О строительстве АЭС «Бушер»
Возведение АЭС недалеко от города Бушер на юге Ирана началось в 1975 году западногерманским концерном, но было прервано в 1979 году после начала исламской революции. 25 августа 1992 года Россия и Иран подписали соглашение о продолжении строительства станции. В сентябре 2011 года первый энергоблок был подключен к сети, его официальная передача Ирану состоялась в сентябре 2013 года.
В ноябре 2014 года был подписан контракт на сооружение второй очереди АЭС — второго и третьего энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000. Стоимость их строительства составляет около 10 млрд долларов. Церемония закладки первого камня состоялась в сентябре 2016 года. Десятого ноября 2019 года началось строительство второго энергоблока. Планируется, что в эксплуатацию второй и третий блоки будут введены в 2025 году и 2027 году соответственно.