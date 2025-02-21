РКН разблокировал агрегатор криптообменников BestChange

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Доступ к агрегатору онлайн-обменников BestChange восстановлен после удаления запрещенной информации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РКН.
Доступ к ресурсу был ограничен 9 февраля 2025 года в связи с нарушением законодательства в финансовой сфере.
«Доступ к интернет-ресурсу BestChange восстановлен в связи с тем, что в настоящее время на нем отсутствует нарушающая российское законодательство информация», — сообщили в ведомстве.
BestChange — это бесплатный онлайн-сервис для поиска пунктов обмена криптовалюты, электронных денег, интернет-банкинга и денежных переводов. Ранее сервис уже блокировался РКН в 2017, 2019 и 2020 годах.