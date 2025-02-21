Reuters: Трамп выводит США из ключевых международных систем оценки климата

Приказ о прекращении работ касается сотрудников Программы исследований глобальных изменений США и Национального управления океанических и атмосферных исследований, которые сотрудничают с Межправительственной группой экспертов по изменению климата. МГЭИК представляют ООН экспертную оценку климатических рисков, вызванных антропогенными факторами.
Это означает, что США не будут присутствовать на пленарном заседании группы, которое пройдет на
Соединенные Штаты, наряду с Малайзией, являются сопредседателями рабочей группы по способам сокращения выбросов парниковых газов, и как ожидается, предстоящая встреча МГЭИК уделит особое внимание технологиям улавливания и удаления углерода.
Министерство иностранных дел Китая заявило в четверг, что ему ничего не известно о выходе американской стороны из числа участников заседания.
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