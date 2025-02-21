СМИ: рекордный экспорт СПГ из США может облегчить положение покупателей в Европе

Рост американских поставок связан с началом экспорта с завода Plaquemines компании Venture Global LNG Inc. в декабре, а также возобновлением производства на Corpus Christi после завершения первой фазы его расширения в конце прошлого года.



Увеличение поставок из США может помочь покупателям СПГ в Европе и Азии, которые столкнулись с ростом цен, сообщает Bloomberg. Ранее в этом месяце европейский индекс цен на сжиженный природный газ ненадолго достиг двухлетнего максимума, отчасти ввиду сокращения трубопроводных поставок из России.