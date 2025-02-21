СМИ: рекордный экспорт СПГ из США может облегчить положение покупателей в Европе

Согласно данным BloombergNEF, во вторник, 18 февраля, трубопроводные поставки газа на заводы по экспорту СПГ выросли до беспрецедентных 15,7 млрд куб футов (444,6 млн куб м), что почти на 20% выше прошлогодних показателей.
Рост американских поставок связан с началом экспорта с завода Plaquemines компании Venture Global LNG Inc. в декабре, а также возобновлением производства на Corpus Christi после завершения первой фазы его расширения в конце прошлого года.
Увеличение поставок из США может помочь покупателям СПГ в Европе и Азии, которые столкнулись с ростом цен, сообщает Bloomberg. Ранее в этом месяце европейский индекс цен на сжиженный природный газ ненадолго достиг двухлетнего максимума, отчасти ввиду сокращения трубопроводных поставок из России.
США — крупнейший в мире поставщик газа, и как прогнозирует Bloomberg, объем его производства в стране к концу десятилетия может вырасти примерно вдвое. Ранее президент США Дональд Трамп снял временный запрет на выдачу новых лицензий на экспорт СПГ, одобренный предыдущей администрацией, и условно одобрил строительство завода недалеко от Кэмерона, штат Луизиана.
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