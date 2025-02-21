Путин: РФ научилась выращивать все, вплоть до бананов

Глава государства поручил обеспечить национальным производителям преимущества в случае возвращения на российских рынок иностранных брендов. В пример он привел сферу сельского хозяйства, где удалось добиться заметных успехов.
«Сельхозпроизводители нас упрашивали: только никого не пускайте на наш рынок, мы сами все сделаем. Ну, кроме бананов, конечно. Но и бананы тоже начали выращивать», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что санкции помогли России нарастить собственный потенциал в разных сферах, и его нельзя утрачивать.