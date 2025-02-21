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Путин: РФ научилась выращивать все, вплоть до бананов

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Россия в аграрной сфере научилась выращивать все, вплоть до бананов, этот потенциал национальным производителям нельзя утрачивать. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.

Источник: РИА "Новости"

Глава государства поручил обеспечить национальным производителям преимущества в случае возвращения на российских рынок иностранных брендов. В пример он привел сферу сельского хозяйства, где удалось добиться заметных успехов.

«Сельхозпроизводители нас упрашивали: только никого не пускайте на наш рынок, мы сами все сделаем. Ну, кроме бананов, конечно. Но и бананы тоже начали выращивать», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что санкции помогли России нарастить собственный потенциал в разных сферах, и его нельзя утрачивать.