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Путин оценил возможное возвращение в Россию западных компаний

Президент Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Форума будущих технологий прокомментировал возможно возвращение западных компаний в Россию. Он предложил отнестись к этому процессу внимательно, чтобы не утратить приобретенный потенциал.

«Внешние проблемы, санкции, при всех вызовах и сложностях для нас сыграли важную стимулирующую роль. Российские компании теперь все чаще обращаются к нашим ученым и такую помощь получают. Причем отечественные решения часто оказываются эффективнее зарубежных», — отметил глава государства.

Процессом возвращения компаний на российский рынок он попросил заняться правительство — оно должно отрегулировать этот процесс так, чтобы отечественные предприятия сохранили полученные преференции. «Я прошу правительство подумать над тем, как нам отрегулировать взаимодействие наших предприятий и предприятий наших конкурентов с тем, чтобы обеспечить национальным производителям определенные преимущества. Да, в рамках ВТО, но, тем не менее, нам же создали определенные трудности. И мы можем соответствующим образом отрегулировать возвращение на наш рынок тех, кто хочет вернуться», — сказал глава государства.

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