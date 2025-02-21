Путин оценил возможное возвращение в Россию западных компаний

Процессом возвращения компаний на российский рынок он попросил заняться правительство — оно должно отрегулировать этот процесс так, чтобы отечественные предприятия сохранили полученные преференции. «Я прошу правительство подумать над тем, как нам отрегулировать взаимодействие наших предприятий и предприятий наших конкурентов с тем, чтобы обеспечить национальным производителям определенные преимущества. Да, в рамках ВТО, но, тем не менее, нам же создали определенные трудности. И мы можем соответствующим образом отрегулировать возвращение на наш рынок тех, кто хочет вернуться», — сказал глава государства.