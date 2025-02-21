Перечислены слова-маркеры мошенников, провоцирующих на преступления

Злоумышленники часто прибегают к использованию ключевых слов-маркеров, таких как «вернем украденные деньги», «получишь вознаграждение» или «спасаешь родственников», чтобы склонить граждан к нападениям на социальные и административные объекты. Об этом сообщил журналистам директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский в кулуарах Уральского форума «Кибербезопасность в финансах».
«Мы определили ключевые слова-маркеры, которые используют мошенники, чтобы заставить совершить подобное преступление: “вернем украденные деньги”; “помогаешь поймать мошенников/преступников, участвуешь в специальной операции правоохранителей”; “получишь вознаграждение”; “спасаешь родственников”; “прекратим уголовное преследование в отношении вас/ваших родственников”. Если вы или ваш родственник слышали что-то из этого от звонящего незнакомца — это однозначная попытка провокации, срочно прекращайте разговор. Риск попасть под влияние мошенника сводится к нулю, если вы не начнете диалог», — подчеркнул он.
Сергей Велигодский отметил, что перед новогодними праздниками в различных регионах России наблюдается всплеск случаев нападений на социальные объекты, чем активно пользуются телефонные мошенники.
Обманывая граждан, злоумышленники обещают возврат средств при условии выполнения определенных противоправных действий. Среди них, к примеру, нападения с поджогами на административные здания или физическое воздействие на сотрудников банка, включая использование зеленки.
По информации Сбербанка, только за 2024 год россияне, поддавшиеся влиянию телефонных мошенников, совершили около 350 подобных нападений, наибольшее их число зафиксировано в декабре.
«При этом сотрудники службы безопасности Сбера совместно с правоохранительными органами смогли “расколдовать” и вывели из-под влияния мошенников десятки россиян, которые получили такое “задание”», — добавил Велигодский.
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