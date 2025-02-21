Перечислены слова-маркеры мошенников, провоцирующих на преступления

«Мы определили ключевые слова-маркеры, которые используют мошенники, чтобы заставить совершить подобное преступление: “вернем украденные деньги”; “помогаешь поймать мошенников/преступников, участвуешь в специальной операции правоохранителей”; “получишь вознаграждение”; “спасаешь родственников”; “прекратим уголовное преследование в отношении вас/ваших родственников”. Если вы или ваш родственник слышали что-то из этого от звонящего незнакомца — это однозначная попытка провокации, срочно прекращайте разговор. Риск попасть под влияние мошенника сводится к нулю, если вы не начнете диалог», — подчеркнул он.