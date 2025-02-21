Орбан: высокие цены на энергоносители убьют экономику Европы

Он напомнил, что в 2024 году страны Евросоюза приняли Будапештскую декларацию о повышении своей конкурентоспособности, которая, в частности, предусматривает меры по снижению цен на нефть и газ. «Но я боюсь, что наше великое совместное обещание не будет выполнено и у нас по-прежнему будут высокие цены на энергоносители. Цены на энергоносители в Европе растут, и это убьет экономику», — сказал глава правительства.