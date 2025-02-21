Минсельхоз назвал стабильной ситуацию на рынке хлеба в России

В то же время по состоянию на 12 февраля 2025 года, стоимость хлеба из пшеничной муки в России у производителей в среднем по стране составляет 68,4 рубля за 1 кг, хлеба из ржано-пшеничной муки — 61,6 рубля за 1 кг. «Существенного роста цен на указанные виды продукции не наблюдается: за последний месяц он составил 0,1% и 0,6% соответственно», — сообщает министерство.