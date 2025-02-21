Минсельхоз назвал стабильной ситуацию на рынке хлеба в России

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Ситуация на рынке хлеба в России стабильна, при этом рост издержек производителей связан с увеличением затрат на транспортировку, упаковку, электроэнергию и другие расходы, а также удорожанием кредитных ресурсов. Об этом журналистам сообщили в Минсельхозе РФ.
«Ситуация на рынке хлеба стабильна. Вместе с тем стоит отметить наблюдающийся рост издержек производителей в связи с увеличением затрат на транспортировку, упаковку, электроэнергию и сопутствующие расходы, а также удорожанием кредитных ресурсов», — говорится в сообщении.
По данным министерства, в 2024 году произведено порядка 6,3 млн тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что на 7,9 тыс. тонн больше, чем в 2023 году. «Внутренний рынок насыщен продукцией, для потребителей обеспечен широкий выбор», — подчеркивает Минсельхоз.
В то же время по состоянию на 12 февраля 2025 года, стоимость хлеба из пшеничной муки в России у производителей в среднем по стране составляет 68,4 рубля за 1 кг, хлеба из ржано-пшеничной муки — 61,6 рубля за 1 кг. «Существенного роста цен на указанные виды продукции не наблюдается: за последний месяц он составил 0,1% и 0,6% соответственно», — сообщает министерство.
Минсельхоз также отмечает стабильную ценовую динамику и на рынке пшеничной муки, которая является одной из ключевых составляющих себестоимости производства хлеба.
По данным президента Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрия Кацнельсона, основное влияние на розничные цены оказывает торговая наценка, достигающая 35%. «Решить проблему высокой наценки в торговых сетях и способствовать стабилизации цен на хлеб может развитие пекарями собственной розницы и повышение конкуренции в сфере хлебопечения», — подчеркнул он.
«Особая ответственность за рост количества хлебопекарных бизнесов лежит на администрациях регионов, которые непосредственно влияют на формирование тарифов на услуги естественных монополий, на стоимость коммунальных услуг, а также регулируют финансовое обременение в сфере земельно-имущественных взаимоотношений с представителями бизнеса (формирование стоимости аренды земельных участков и помещений). Региональные власти должны стимулировать развитие пекарен», — добавил Кацнельсон.
О ситуации с отпускными ценами на хлеб
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что крупные производители хлеба и хлебобулочных изделий направили ретейлерам уведомления об увеличении с 1 марта отпускных цен на 10−12%.
Среди причин подорожания хлебобулочных изделий производители в том числе указали изменения в стоимости складской и транспортной логистики, увеличение налоговой нагрузки, рост цен на сырье и прочее, отмечало издание.