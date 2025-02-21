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ТАСС: МАЕР стал владельцем российского информационного холдинга 1MI

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Медиахолдинг МАЕР стал владельцем компании «ПремьерМедиаИнвест», которая владеет сетью общественно-политических региональных СМИ. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к одной из сторон сделки.

Источник: Freepik

«МАЕР приобрел компанию “ПремьерМедиаИнвест”, которая владеет сетью общественно-политических региональных СМИ по всей России, объединенных под брендом’Холдинг 1MI»", — сообщил источник агентства.

В ответ на запрос ТАСС в МАЕР от комментариев воздержались, однако напрямую информацию о сделке не опровергли.

Коммуникационный холдинг 1MI был создан в 2016 году. В его структуру входят 27 общественно-политических СМИ со своими пабликами в социальных сетях. По данным холдинга за 2023 год, его активы «входят в топ-5 изданий по цитируемости в регионе присутствия, а 11 СМИ входят в ТОП-5 Liveinternet».