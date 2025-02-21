ТАСС: МАЕР стал владельцем российского информационного холдинга 1MI

Коммуникационный холдинг 1MI был создан в 2016 году. В его структуру входят 27 общественно-политических СМИ со своими пабликами в социальных сетях. По данным холдинга за 2023 год, его активы «входят в топ-5 изданий по цитируемости в регионе присутствия, а 11 СМИ входят в ТОП-5 Liveinternet».