ТАСС: МАЕР стал владельцем российского информационного холдинга 1MI

«МАЕР приобрел компанию “ПремьерМедиаИнвест”, которая владеет сетью общественно-политических региональных СМИ по всей России, объединенных под брендом’Холдинг 1MI»", — сообщил источник агентства.
В ответ на запрос ТАСС в МАЕР от комментариев воздержались, однако напрямую информацию о сделке не опровергли.
Коммуникационный холдинг 1MI был создан в 2016 году. В его структуру входят 27 общественно-политических СМИ со своими пабликами в социальных сетях. По данным холдинга за 2023 год, его активы «входят в топ-5 изданий по цитируемости в регионе присутствия, а 11 СМИ входят в ТОП-5 Liveinternet».