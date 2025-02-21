Каким будет курс рубля 24 февраля 2025: прогноз эксперта

Вероятно, сказалось приближение выходных, днем рынок проигнорировал переход рубля к ослаблению. В ценах на нефть продолжилась разнонаправленная динамика вокруг $75 за баррель Brent, новостной фон не принес каких-либо неожиданностей.
Без особых перемен сегодня и на мировых рынках. Оценки предварительных февральских индексов деловой активности (PMI) в производстве и секторе услуг еврозоны и США не существенно разошлись с прогнозами.
В понедельник будет опубликован индекс потребительских цен (ИПЦ) еврозоны за январь, выйдет февральский индикатор оценки текущей ситуации от IFO. На российском рынке важных событий или публикаций на старте недели не ожидается.
В ближайшее время инвесторы будут ожидать новых сигналов со стороны геополитики, без них оптимизм в настроениях может начать затухать. Прогноз по индексу Мосбиржи на 24 февраля — 3210−3360 п.
Валютный рынок остается во власти волатильности. Юань на Мосбирже сегодня опускался к 11,9, официальный доллар на завтра понижен ЦБ до 88,16. При этом в течение пятницы курсы выходили на 12,2 и 89,4, соответственно. Предложение инвалют по-прежнему превышает спрос на них из-за сезонно слабого интереса импортеров, а в эти дни за рубль играет еще и фактор налогового периода. Новые минимумы по валютам исключать нельзя, но «дно» где-то совсем близко. Рубль кажется переоцененным, и уже на будущей неделе курс может отойти к фундаментально обоснованным уровням — выше 90 за доллар и ближе к 13 за юань. Краткосрочные ожидания по курсам — 11,75−12,55 за юань, 86,5−91,5 за доллар.
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