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Каким будет курс рубля 24 февраля 2025: прогноз эксперта

Индекс Мосбиржи в пятницу открылся выше 3300 п. и днем подбирался к 3320 п., однако покупатели утратили инициативу во второй половине дня. Об этом рассказывает Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Александр Шепелев
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Вероятно, сказалось приближение выходных, днем рынок проигнорировал переход рубля к ослаблению. В ценах на нефть продолжилась разнонаправленная динамика вокруг $75 за баррель Brent, новостной фон не принес каких-либо неожиданностей.

Без особых перемен сегодня и на мировых рынках. Оценки предварительных февральских индексов деловой активности (PMI) в производстве и секторе услуг еврозоны и США не существенно разошлись с прогнозами.

В понедельник будет опубликован индекс потребительских цен (ИПЦ) еврозоны за январь, выйдет февральский индикатор оценки текущей ситуации от IFO. На российском рынке важных событий или публикаций на старте недели не ожидается.

В ближайшее время инвесторы будут ожидать новых сигналов со стороны геополитики, без них оптимизм в настроениях может начать затухать. Прогноз по индексу Мосбиржи на 24 февраля — 3210−3360 п.

Валютный рынок остается во власти волатильности. Юань на Мосбирже сегодня опускался к 11,9, официальный доллар на завтра понижен ЦБ до 88,16. При этом в течение пятницы курсы выходили на 12,2 и 89,4, соответственно. Предложение инвалют по-прежнему превышает спрос на них из-за сезонно слабого интереса импортеров, а в эти дни за рубль играет еще и фактор налогового периода. Новые минимумы по валютам исключать нельзя, но «дно» где-то совсем близко. Рубль кажется переоцененным, и уже на будущей неделе курс может отойти к фундаментально обоснованным уровням — выше 90 за доллар и ближе к 13 за юань. Краткосрочные ожидания по курсам — 11,75−12,55 за юань, 86,5−91,5 за доллар.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».