Каким будет курс рубля 24 февраля 2025: прогноз эксперта

Валютный рынок остается во власти волатильности. Юань на Мосбирже сегодня опускался к 11,9, официальный доллар на завтра понижен ЦБ до 88,16. При этом в течение пятницы курсы выходили на 12,2 и 89,4, соответственно. Предложение инвалют по-прежнему превышает спрос на них из-за сезонно слабого интереса импортеров, а в эти дни за рубль играет еще и фактор налогового периода. Новые минимумы по валютам исключать нельзя, но «дно» где-то совсем близко. Рубль кажется переоцененным, и уже на будущей неделе курс может отойти к фундаментально обоснованным уровням — выше 90 за доллар и ближе к 13 за юань. Краткосрочные ожидания по курсам — 11,75−12,55 за юань, 86,5−91,5 за доллар.