Эксперты рассказали о подводных камнях «самозапрета» на кредиты

Как поясняет старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин, нововведения в 2025 году, отчасти позволят обезопасить себя от действий мошенников, которые могут попытаться взять на вас кредит по подложным документам или путем взлома вашей учетной записи на Госуслугах.
Правда, самозапрет не распространяется на ипотечное кредитование, автокредитование, образовательные кредиты и на рассрочки — как через карты рассрочки, так и через классические рассрочки в точках продаж.
Таким образом, правильно говорить, что в 2025 году появляется лишь «ограниченный самозапрет» на получение на потребительские кредиты и микрозаймы через МФО — то есть не на все виды возможных обязательств со стороны заемщика.
Как объясняет основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев, самозапрет начнет действовать через один полный календарный день после заявления на его установление. То есть, например, если заявление было подано в понедельник, (нет разницы в 09:15 или в 23:58), самозапрет будет числиться действующим с 00:00 среды.
«При получении заявления отметка о постановке самозапрета будет внесена в бюро кредитных историй, и кредиторы, при запросе кредитной истории после получения заявки на кредит или заем, будут получать информацию о наличии самозапрета», — говорит он.
И в случае, если, несмотря на информацию о наличии самозапрета, кредит или заем будет выдан, физическое лицо может подать заявление кредитору о признании долга ничтожным.
Можно ли снять самозапрет?
Бытует мнение, что если человек ставит самозапрет, то потом он вообще не сможет получить кредиты. Это не совсем так, поскольку законодатель предусмотрел возможность неограниченного снятия самозапретов и их очередного установления.
Так у человека будет так называемый период охлаждения, в течение которого он сразу после установки самозапрета меняет свое решение и намеревается вернуть себе возможность получать заемные средства, а потом снова передумывает и все-таки оставляет самозапрет.
Такой «круговорот желаний» заемщика может влиять на его статус, но на кредитную историю никак не влияет, подчеркивает Сироткин.
Сама технология установления самозапрета очень простая: через Госуслуги мы отправляем запрос в бюро кредитных историй, и этому запросу присваивается уникальный номер; если банки через мошенников хотят оформить на вас кредит, то БКИ сообщает им о том, что у клиента стоит самозапрет как раз с присвоенным номером.
Как отказаться от самозапрета?
Это можно сделать так же, как мы и оформляли этот запрет — через Госуслуги. При этом предполагается, что отключение самозапрета и его включение — это не моментальная услуга.
Если вы установили самозапрет сегодня, то деньги вы сможете попробовать оформить не раньше, чем завтра. Отключение самозапрета тоже требует определенного времени, чтобы этот запрос со стороны Госуслуг был обработан.
То есть если «включение» происходит через 1 полный календарный день, то «снятие» — через 2 полных календарных дня. Например, если заявление об отмене «самозапрета» было подано во вторник в 9:15 или в 23:58 — заявление вступит в силу в пятницу в 00:00.
С 1 марта вступают в силу изменения в законы «О кредитных историях» и «О потребительском кредите (займе)», которые позволяют физическому лицу установить блокировку на предоставление некоторых наиболее массовых типов кредитов и займов.
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