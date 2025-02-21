Эксперты рассказали о подводных камнях «самозапрета» на кредиты

Сама технология установления самозапрета очень простая: через Госуслуги мы отправляем запрос в бюро кредитных историй, и этому запросу присваивается уникальный номер; если банки через мошенников хотят оформить на вас кредит, то БКИ сообщает им о том, что у клиента стоит самозапрет как раз с присвоенным номером.