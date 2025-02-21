Торговая война 2.0: в Азии уже наметились победители

Президент США Дональд Трамп ожидаемо начал свой второй президентский срок с введения тарифов для решения широкого круга проблем — от иммиграции и национальной безопасности до чрезмерной зависимости от внешних поставок.
Financial Times подчеркивает, что устанавливаемые Соединенными Штатами более высокие торговые барьеры оказывают негативное влияние на глобальные цепочки поставок и инвестиционный климат, ведь США — крупнейший импортер товаров и услуг, закупивший в 2024 году товаров на сумму 4,1 трлн долларов.
Однако данная ситуация предоставляет возможности для роста отдельных экономик, считает издание. Угроза тарифов спровоцировала распродажу облигаций из страха перед инфляцией, что привело к росту доллара и снижению курса валют развивающихся рынков Азии, что, в свою очередь, сказалось на отдельных фондовых рынках.
Вьетнам
Financial Times называет Вьетнам лидером среди развивающихся экономик Азии. С 2017 по 2023 год страна увеличила экспорт в США по всем категориям товаров. В определенной степени это объясняется тем, что Китай продолжает поставку своих товаров под видом вьетнамских, однако это не единственная причина успеха страны. Вьетнам превзошел остальные азиатские государства в привлечении прямых иностранных инвестиций, эффективно сотрудничая с такими странами, как Южная Корея, Сингапур, Япония, Гонконг, Тайвань, Китай и США.
Малайзия и Сингапур
Малайзия и Сингапур также относятся к числу государств, выигрывающих в данных обстоятельствах, считает Financial Times. Малайзия сконцентрировалась на развитии таких высокотехнологичных отраслей, как создание полупроводников и дата-центров, в то время как Сингапур расширил свое присутствие на рынке финансовых услуг и смог привлечь к себе штаб-квартиры корпораций. Кроме того, в этом году обе страны смогли договориться о создании Особой экономической зоны Джохор-Сингапур с целью привлечения дополнительных инвестиций и создания новых рабочих мест в стратегически важных секторах экономики.
Индия
С 2017 года Индия также увеличила свою долю на экспортном рынке в США, но в гораздо меньшей степени. Политика правительства Моди «Make in India», снижение налогов и схемы стимулирования производства принесли свои плоды, особенно в IT-секторе, считает Financial Times, отмечая также усилия Нью-Дели в расширении инфраструктуры. Тем не менее, обрабатывающая промышленность не успевает за быстрым ростом страны, и ее доля в ВВП снизилась с 16,5% в 2014 году до 14% в 2024 году, обращает внимание издательство.
В этой связи премьер-министр Нарендра Моди проводит политику упреждающего снижения тарифов на американские товары при одновременном укреплении двусторонних связей между Индией и США в области торговли, инвестиций и безопасности.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.