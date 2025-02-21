Торговая война 2.0: в Азии уже наметились победители

С 2017 года Индия также увеличила свою долю на экспортном рынке в США, но в гораздо меньшей степени. Политика правительства Моди «Make in India», снижение налогов и схемы стимулирования производства принесли свои плоды, особенно в IT-секторе, считает Financial Times, отмечая также усилия Нью-Дели в расширении инфраструктуры. Тем не менее, обрабатывающая промышленность не успевает за быстрым ростом страны, и ее доля в ВВП снизилась с 16,5% в 2014 году до 14% в 2024 году, обращает внимание издательство.