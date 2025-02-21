Факторы рубля

Важным фактором укрепления рубля стало снижение покупок валюты Минфином в рамках исполнения бюджетного правила, так как в IV квартале прошлого года нефтегазовые доходы бюджета сократились на фоне снижения цен на нефть, что привело к снижению объемов покупки валюты для пополнения фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила. В первой половине этого года экспортеры будут дополнительно продавать валюту в целях накопления рублевой позиции для выплаты дивидендов, как это, например, возможно, делал ЛУКОЙЛ в январе текущего года. Между тем 14 февраля прошла выплата дивидендов акционерам Роснефти. В совокупности Роснефть должна была выплатить дивиденды на сумму 385 млрд руб. в феврале. Вероятно, значительную часть этих средств компания аккумулировала, продавая валюту. Эти две компании являются наиболее крупными по объемы выплат дивидендов среди экспортеров. Тем не менее в ожидании выплаты дивидендов остаются инвесторы еще нескольких экспортеров, таких как НОВАТЭК, Газпром нефть, Татнефть и Фосагро. Таким образом, продажи валюты экспортерами для выплаты дивидендов продолжатся. Для сравнения, в первом полугодии прошлого года экспортеры продавали более 100% валютной выручки для выплаты дивидендов, по данным Банка России.