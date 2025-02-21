Дубай по цене Анапы: бюджетные направления для отдыха в марте

Туристический сезон в Анапе оказался под угрозой, однако это не мешает планировать отпуск. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал NEWS.ru о популярных направлениях, бюджетных вариантах отдыха в марте и изменениях цен.
«Туристы, как правило, не выбирают отдых за 100 тысяч рублей. Но в марте есть действительно бюджетные туры и перелеты. Если выбирать из спецпредложений, которые периодически появляются у туроператоров, за 100 тысяч рублей можно отдохнуть в Египте и Турции. В ОАЭ предлагают различные курорты: Рас-эль-Хайму, Фуджейру и Дубай. Есть много предложений, где все включено. Можно найти доступные путешествия, но это будет очень скромный по качеству жилья вариант», — считает эксперт.
Среди популярных зарубежных направлений выделяется Китай, в частности остров Хайнань, стоимость отдыха для двоих с перелетом начинается от 150 тысяч рублей. Развитие прямых международных рейсов из крупнейших городов России делает Юго-Восточную Азию доступнее, особенно для жителей Сибири, Урала и Дальнего Востока.
Говоря о бюджетных вариантах, Горин обращает внимание на Абхазию, где отдых на 20% дешевле, чем в Краснодарском крае. «Если в этой стране будет стабильная ситуация, то это один из вариантов бюджетного направления», — отметил он.
По России в марте популярны экскурсионные туры в крупные города, такие как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Нижний Новгород, особенно при бронировании отелей средней категории. В тренде также термальные курорты Тюмени, зимние железнодорожные маршруты и автобусные туры. Нетривиальное предложение — гастротуры, включая винные маршруты с дегустацией, которые становятся все востребованнее.
Отдых на Дальнем Востоке также приобретает популярность благодаря «плоским тарифам». В марте путешественники продолжают интересоваться зимним отдыхом на горнолыжных курортах в Краснодарском крае — в Сочи, Архызе, Домбае, а также на Алтае в Белокурихе и в Кемеровской области в Шерегеше. «Март — это финал горнолыжного сезона», — напомнил Горин.
«Больше всего туров бронируется в Краснодарский край», — считает эксперт. Он выделяет как особенно привлекательные направления Сочи —благодаря отелям с бассейнами и спа-центрами, а также другие южные санатории с минеральными водами. Таким образом, разнообразие направлений — как внутри страны, так и за ее пределами — позволяет планировать отдых на любой вкус и бюджет.
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