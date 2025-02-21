Дубай по цене Анапы: бюджетные направления для отдыха в марте

«Туристы, как правило, не выбирают отдых за 100 тысяч рублей. Но в марте есть действительно бюджетные туры и перелеты. Если выбирать из спецпредложений, которые периодически появляются у туроператоров, за 100 тысяч рублей можно отдохнуть в Египте и Турции. В ОАЭ предлагают различные курорты: Рас-эль-Хайму, Фуджейру и Дубай. Есть много предложений, где все включено. Можно найти доступные путешествия, но это будет очень скромный по качеству жилья вариант», — считает эксперт.