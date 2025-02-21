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Депутат предупредил владельцев старых долларов о рисках

Банки могут не принять старые доллары, заявил агентству РИА Новости в преддверии весеннего туристического сезона глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Осенью 2024 года начались проблемы с обменом долларов, выпущенных до 2013 года. С трудностями столкнулись, в том числе, российские туристы за рубежом.

Как отмечал Никита Кондратьев, директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ, ряд российских и зарубежных банков отказываются принимать купюры старого образца.

«Мы в данном случае не можем командовать банками, принимать или нет (старые доллары ред.)… Так что это не проблема Центрального банка, это проблема тех, кто приобрел эту валюту иностранную и вдруг теперь понял, что от нее избавиться не так просто», — сказал Аксаков.

Депутат подчеркнул, что доллар не является российской валютой, поэтому российские финансовые власти не определяют правила его обращения. Они могут только устанавливать курсы.

«А принимать, не принимать — это дело банков, они могут и от лицензии отказаться на работу с валютой», — заключил парламентарий.