Депутат предупредил владельцев старых долларов о рисках

«Мы в данном случае не можем командовать банками, принимать или нет (старые доллары ред.)… Так что это не проблема Центрального банка, это проблема тех, кто приобрел эту валюту иностранную и вдруг теперь понял, что от нее избавиться не так просто», — сказал Аксаков.