Депутат предупредил владельцев старых долларов о рисках

Осенью 2024 года начались проблемы с обменом долларов, выпущенных до 2013 года. С трудностями столкнулись, в том числе, российские туристы за рубежом.
Как отмечал Никита Кондратьев, директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ, ряд российских и зарубежных банков отказываются принимать купюры старого образца.
«Мы в данном случае не можем командовать банками, принимать или нет (старые доллары ред.)… Так что это не проблема Центрального банка, это проблема тех, кто приобрел эту валюту иностранную и вдруг теперь понял, что от нее избавиться не так просто», — сказал Аксаков.
Депутат подчеркнул, что доллар не является российской валютой, поэтому российские финансовые власти не определяют правила его обращения. Они могут только устанавливать курсы.
«А принимать, не принимать — это дело банков, они могут и от лицензии отказаться на работу с валютой», — заключил парламентарий.