Цена на хлеб в России может вырасти в марте

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев подчеркнул, что уведомления производителей в данный момент находятся на рассмотрении у ретейлеров. Он добавил, что с начала года средняя наценка на самые доступные виды пшеничного хлеба в крупных торговых сетях уже составляла 5−7%.