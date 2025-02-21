Бензин Аи-92 подешевел на бирже на 3,7%

Цена бензина Аи-92 снизилась на 3,7%, до 50,298 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 — на 2,93%, 54,981 тыс. рублей за тонну. Накануне правительство РФ приняло решение продлить до конца августа действующие ограничения на экспорт бензина, которые подразумевают запрет экспорта для трейдеров, но разрешают поставлять это топливо на внешние рынки производителям.
Летнее дизельное топливо подешевело на 1,44%, до 54,153 тыс. рублей за тонну, межсезонный дизель — на 1,24%, до 56,074 тыс. рублей за тонну. При этом зимний дизель на торгах сегодня немного подорожал — на 0,58%, до 57,683 тыс. рублей за тонну.
Стоимость топочного мазута увеличилась на 1,76%, до 30,451 тыс. рублей за тонну, сжиженных углеводородных газов — на 1,19%, до 18,835 тыс. рублей за тонну. Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) снизилась на 0,77%, до 82,414 тыс. рублей за тонну.