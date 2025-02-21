Бензин Аи-92 подешевел на бирже на 3,7%

Летнее дизельное топливо подешевело на 1,44%, до 54,153 тыс. рублей за тонну, межсезонный дизель — на 1,24%, до 56,074 тыс. рублей за тонну. При этом зимний дизель на торгах сегодня немного подорожал — на 0,58%, до 57,683 тыс. рублей за тонну.