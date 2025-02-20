Запасы газа в хранилищах Германии опустились ниже 40%

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Германии, которая является страной — лидером в Европе по объему мощностей хранения, опустились ниже 40%, следует из данных Gas Infrastructure Europe.
ПХГ Германии по состоянию на 18 февраля заполнены на 39,34%, в них находится около 9,6 млрд куб. м газа.
Остальные страны — лидеры по объему мощностей хранения газа также активно расходуют накопленное топливо. ПХГ Франции наполнены на 24,24%, Австрии — на 53,58%, Италии — на 54,55%, Нидерландов — на 29,3%.
Хранилища Словакии заполнены на 49,6%, Венгрии — на 46,57%, Чехии — на 42,95%, Румынии — на 35,14%, Болгарии — на 43,42%, Бельгии — на 31,08%, Дании — на 35,42%, Латвии — на 46,94%, Хорватии — на 23,92%.
Наибольший уровень заполненности хранилищ в Европе отмечается сейчас в Португалии (близок к 100%). Также в числе лидеров по уровню запасов — Швеция (88,05%), Испания (66,57%) и Польша (55,38%).
Ранее ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe сообщал, что запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились до около 42,5%, а отбор в феврале является рекордным для этого месяца за последние четыре года. Объемы газа в ПХГ являются лишь 7-ми максимальными за всю историю для февраля. С начала отопительного сезона ЕС отобрал из ПХГ более 61,5 млрд куб. м, что значительно превышает объем закачки в них к осенне-зимнему периоду.