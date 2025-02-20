Запасы газа в хранилищах Германии опустились ниже 40%

Ранее ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe сообщал, что запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились до около 42,5%, а отбор в феврале является рекордным для этого месяца за последние четыре года. Объемы газа в ПХГ являются лишь 7-ми максимальными за всю историю для февраля. С начала отопительного сезона ЕС отобрал из ПХГ более 61,5 млрд куб. м, что значительно превышает объем закачки в них к осенне-зимнему периоду.